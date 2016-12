Junior 18:45 bis 19:10 Trickserie Littlest Pet Shop - Tierisch gute Freunde Das Versteckspiel USA 2012 Stereo 16:9 Merken Stolz präsentiert Blythe ihren tierischen Freunden ihre neue Schultasche. Das bringt Russel auf eine Idee. Er wollte schon immer am High-School-Leben teilnehmen. Deshalb schleicht er sich in Blythes Rucksack. Kaum hat er den im Schulgebäude verlassen, bricht dort auch schon das Chaos aus. Zoe hat derweil ganz andere Sorgen. Sie hat ein Auge auf einen Gast des kleinen Tierladens geworfen, traut sich wegen eines Verbandes um ihre Schnauze aber nicht, auf ihn zuzugehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Kathleen Barr (Mrs. Twombly) Originaltitel: Littlest Pet Shop Regie: Joel Dickie, Dallas Parker Drehbuch: Roger Eschbacher, M.A. Larson, Julie McNally Cahill, Cindy Morrow Musik: Steffan Andrews, Daniel Ingram Altersempfehlung: ab 6