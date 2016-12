Junior 15:40 bis 16:55 Trickfilm Kein Keks für Kobolde - Der Film IRL, AUS 2012 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Die Kobolde haben es versäumt, rechtzeitig vor Wintereinbruch Nahrung zu suchen. Als die Hässlinge in der Stadt sind, dringen sie in ihr Haus ein und schaffen jede Menge Kekse raus. Dabei müssen sie sich vor einer Ratte und Teufelsblick in Sicherheit bringen. Siebenpunkt wird von den Sumpfratten, nebst den Wintervorräten, entführt. Neunauge und Feuerkopf geben sich als Sumpfratten aus, und befreien Siebenpunkt aus der Festung des Weißen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Jan Makino (Feuerkopf) Bernhard Völger (Gelbschopf) Josephine Schmidt (Mia) Britta Steffenhagen (Neunauge) Hans Hohlbein (Siebenpunkt) Originaltitel: The Woodlies Movie Regie: Alexis Stadermann Drehbuch: Gina Roncoli Altersempfehlung: ab 6