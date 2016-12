Junior 10:55 bis 11:20 Trickserie My Little Pony - Freundschaft ist Magie Spike wird raffgierig USA, CDN 2011 Stereo 16:9 Merken Spike hat Geburtstag und freut sich über all die Geschenke, die seine Pony-Freundinnen ihm mitbringen. Schnell lernt er, dass man am Geburtstag von allen Seiten Geschenke bekommen kann und er beginnt, auch die anderen Ponys aus Ponyville zu zwingen, ihm Geburtstagsgeschenke zu machen. Doch am anderen Morgen hat er sich verändert. Spike ist zu einem riesigen, raffgierigen Drachen geworden. Nur Rarity kann ihn aufhalten, indem sie ihn daran erinnert, wie großzügig er zuvor gewesen ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: My Little Pony: Friendship is Magic Altersempfehlung: ab 6