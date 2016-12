Junior 09:40 bis 10:00 Trickserie Erdferkel Arthur und seine Freunde Ein Ball geht auf Reisen / Boris und die Flaschenpost CDN, USA 1998-2012 Stereo 16:9 Merken Franziska probiert ihren neuen Fußball aus - und schießt ihn versehentlich mitten in Georgs Domino-Rekordversuch, den Boris gerade filmen wollte. Während Franziska ihren Ball am Ende tatsächlich wieder bekommt, macht sich Albertos El Bumerang auf den Weg hinaus in die Welt. Boris macht mit seinem Freund Arthur und der ganzen Familie Rettich Urlaub am Meer. Am Strand findet er eine Flaschenpost, die schon sehr lange unterwegs sein muss, denn die Schrift ist völlig ausgeblichen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Arthur Regie: Greg Bailey Drehbuch: Ken Scarborough, Joe Fallon Musik: Jeff Zahn

