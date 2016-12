Junior 08:10 bis 08:25 Trickserie Die Biene Maja Folge: 26 Majas Kuchenrezept D, F 2013 Stereo 16:9 Merken In der Nacht vor dem Eierfest schlafwandelt Willi und mampft den Kraftkuchen der Königin auf - bis auf einen kleinen Krümel. Aber ohne diesen besonderen Kuchen ist die Königin zu schwach, um Eier am Eierfest legen zu können. Maja und Willi machen sich auf, um alle Zutaten für einen neuen Kuchen auf der Klatschmohnwiese zu sammeln. Glücklicherweise verfehlt der Kraftkuchen auch bei Willi seine Wirkung nicht. Willi strotzt nur so vor Energie. Auch Riechen kann er besonders gut. Er riecht aus dem übriggebliebenen Kuchenkrümel alle Pollenarten heraus und kann so alle Zutaten für den neuen Kraftkuchen sammeln - alle bis auf eine. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Biene Maja Regie: Daniel Duda Drehbuch: Delpine Maury, Theo de Marcousin, Waldemar Bonsels Musik: Fabrice Aboulker

