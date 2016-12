Sky Emotion 18:25 bis 20:15 Thriller Nichts als die Wahrheit USA 2008 Dolby 16:9 20 40 60 80 100 Merken Nach einem Attentatversuch auf den Präsidenten der Vereinigten Staaten greift die US-amerikanische Regierung Venezuela an, wo sie die Hintermänner der Tat vermutet. Auf Druck ihrer Verlegerin veröffentlicht die Journalistin Rachel Armstrong einen brisanten Artikel über die Hintergründe des Anschlags und gerät dadurch ins Visier der Regierung. Selbst als Rachel inhaftiert wird, weigert sie sich, ihre Quelle preiszugeben. Ein harter Kampf gegen die Mühlen der Justiz beginnt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kate Beckinsale (Rachel Armstrong) Matt Dillon (Patton Dubois) Angela Bassett (Bonnie Benjamin) Alan Alda (Albert Burnside) Vera Farmiga (Erica Van Doren) David Schwimmer (Ray Armstrong) Noah Wyle (Avril Aaronson) Originaltitel: Nothing But the Truth Regie: Rod Lurie Drehbuch: Rod Lurie Kamera: Alik Sakharov Musik: Larry Groupe Altersempfehlung: ab 12