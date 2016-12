Heimatkanal 17:15 bis 18:00 Arztserie Der Landarzt Wechselschritt D 2009 Stereo 16:9 Merken Bianca Kreuzer ist wegen einer Funktionsstörung der Halswirbelsäule zu Dr. Jan Bergmann in die Praxis gekommen, doch während des Gesprächs findet Jan heraus, dass die junge Frau noch etwas anderes schwer mitnimmt: Ihr Freund, Oberarzt Dr. Heider, scheint sexuell kein Interesse mehr an ihr zu haben, obwohl beide eine glückliche Beziehung führen. Uwe Heider fühlt sich von seiner Freundin unter Druck gesetzt, denn ihn belastet etwas, das er wiederum Bianca nicht sagen kann: Er hat Gefühle für seinen Assistenzarzt Andreas Jeschke entwickelt, die ihm Angst machen. Schwul in Deekelsen? Für Dr. Heider unvorstellbar. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wayne Carpendale (Dr. Jan Bergmann) Caroline Scholze (Maren Jantzen) Edith Behleit (Frau Jürgens) Heinz Reincke (Eckholm) Gerhard Olschewski (Hinnerksen) Franziska Troegner (Gertrud) Maximilian Werner (Florian Jantzen) Originaltitel: Der Landarzt Regie: Thomas Durchschlag Drehbuch: Mites van Oepen Kamera: Oliver Sander Musik: James Last