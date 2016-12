Heimatkanal 15:45 bis 16:30 Arztserie Der Landarzt Wen man einmal liebt D 2009 Stereo 16:9 Merken Gertrud Hinnerksen stellt fest, dass Dr. Jan Bergmann seine Abrechnungen zu nachlässig durchführt, traut sich aber nicht, Jan darauf anzusprechen. Hinnerksen verplappert sich am Stammtisch, Jan ist sauer, dass Gerüchte über seine bevorstehende Pleite im Dorf die Runde machen und dann bricht auch noch Maren eine Lanze für Gertrud. Sauer stellt er Gertrud zur Rede: Er will sich nicht von einem Punkte- und Ziffernsystem abhängig machen, doch seine erfahrene Arzthelferin weist ihn darauf hin, dass die Praxis schließlich Rücklagen bilden müsse. Jan muss einsehen, dass er mit seiner Praxis nicht nur für seine Patienten Verantwortung übernommen hat, sondern auch für seine Angestellte In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wayne Carpendale (Dr. Jan Bergmann) Caroline Scholze (Maren Jantzen) Edith Behleit (Frau Jürgens) Heinz Reincke (Eckholm) Gerhard Olschewski (Hinnerksen) Franziska Troegner (Gertrud) Maximilian Werner (Florian Jantzen) Originaltitel: Der Landarzt Regie: Thomas Durchschlag Drehbuch: Maike von Haas Kamera: Oliver Sander Musik: James Last