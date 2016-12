Heimatkanal 14:15 bis 15:00 Arztserie Der Landarzt Vertrauter Fremder D 2009 Stereo 16:9 Merken Maren Jantzen und ihr Sohn Florian sind schockiert, als plötzlich Marens Exmann Christian Hoffmann (Götz Schubert) vor der Tür steht. Dieser hatte vor Jahren Frau und Kind in einer Nacht- und Nebelaktion verlassen, um zurück nach Indien zu gehen. Florian ist hin- und hergerissen und die Annäherung an seinen Vater fällt nicht leicht, doch als Christian ihm verspricht, in Deekelsen zu bleiben, ist Florian begeistert. Für Maren sieht die Situation anders aus. Sie ist endlich wieder verliebt und sehr glücklich in ihrer Beziehung mit Dr. Jan Bergmann. Völlig überfordert distanziert sie sich daher zunächst von Jan, denn Christians Rückkehr reißt alte Wunden wieder auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wayne Carpendale (Dr. Jan Bergmann) Caroline Scholze (Maren Jantzen) Edith Behleit (Frau Jürgens) Heinz Reincke (Eckholm) Gerhard Olschewski (Hinnerksen) Franziska Troegner (Gertrud) Maximilian Werner (Florian Jantzen) Originaltitel: Der Landarzt Regie: Michael Zens Drehbuch: Anne Benza-Madingou, Christina Erbertz Kamera: Viktor Ruzicka Musik: Thom Eggert