Motorvision.TV 20:00 bis 20:55 Motorsport NASCAR Sprint Cup Series Hellmann;s 500, Talladega Superspeedway Highlight USA 2016 Stereo 16:9 Merken Beim dritten und letzten Rennen der Contender Round in den Playoff Rennen der NASCAR Sprint Cup Series, geht es auf dem legendären Südstaaten-Track für die verbliebenen 12 Chase Piloten um einen entscheidenden Sieg oder möglichst viele Punkte. Im Vorjahr führte Dale Earnhardt Jr. 61 von den 188 zu fahrenden Runden auf seiner Paradestrecke, doch machte Joey Logano seinen dritten Chase-Sieg in Folge auf dem Kurs in Lincoln, Alabama perfekt, Junior wurde Zweiter - und der Talladega Speedway wieder einmal mehr seinem Ruf als großer Gleichmacher gerecht. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: NASCAR Sprint Cup Series