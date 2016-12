Motorvision.TV 17:20 bis 17:45 Magazin Tuning - Tiefer geht's nicht! American Size XXXL 2016 Stereo 16:9 Merken Bigger is better! Das dachte sich schon Carol Shelby und baute aufgebohrte Ford-Blocks in seine AC Cobras ein. Später hievte er die fetten Motoren auch in seine Shelby Mustangs, bis Ford die Tuning-Modelle offiziell ins Programm nahm. Auch heute lebt der Mythos Shelby in seinen Fahrzeugen weiter. Wer es noch eine Nummer größer mag, der greift zum Dodge RAM 1500 Rebel by Geiger Cars. Der wuchtet 400 PS aus einem 5,7 Liter HEMI-Aggregat an die Hinterachse und wahlweise auch an alle Viere. Und dann wäre da noch Drift-King Ken Block. Der zeigt uns sein neuestes Spielzeug: Einen Ford F-150 Raptor mit Ketten statt Rädern für den gepflegten Tiefschn In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tuning - Tiefer geht's nicht!