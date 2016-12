Motorvision.TV 14:10 bis 14:35 Magazin Perfect Ride Die große Reise D 2014 Stereo 16:9 Merken Das neue Mercedes E-Klasse T-Modell ist mit 1950 Liter Ladevolumen das perfekte Reisemobil für die ganze Familie. Doch es gibt eine Ausgabe dieses Familienkombis, die kommt aus Affalterbach, und verfügt mit 585 PS über mehr Leistung als so mancher Supersportwagen. Was passiert, wenn so ein zunächst unscheinbarer und harmloser Kombi auf übermütige Sportwagen trifft, sehen Sie jetzt! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Perfect Ride