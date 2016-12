Motorvision.TV 10:55 bis 11:20 Magazin Biker Lifestyle D 2011 Stereo 16:9 Merken Wenn sich in Deutschland der Bodennebel verzogen hat und die ersten Knospen aus den Bäumen schießen, ist es zum Motorradfahren eigentlich noch zu kalt und zu unbeständig, auch wenn die Sonne an manchen Tagen schon kräftig scheint. Genau deshalb machen wir uns in der sogenannten Vorsaison auf den Weg nach Spanien, besser gesagt, nach Andalusien zum El Torro Run! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Biker Lifestyle