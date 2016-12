Motorvision.TV 09:30 bis 10:00 Magazin Truck World Trans-Zoo-Hannover D 2011 Stereo 16:9 Merken Es ist sieben Uhr morgens und die Tiere im Hannoveraner Erlebnis-Zoo haben Hunger. Die Vorräte sind großzügig bemessen, doch zwei Mal in der Woche fährt Zooinspektor Klaus Brunsing mit seinem neuen Transporter persönlich zum Großmarkt. In dem 5-Tonner, der aufgrund seiner auffälligen Beklebung schnell als Arbeitstier zu erkennen ist, hat er genügend Platz für frisches Obst und Gemüse. Kein Wunder, dass der Zooinspektor im Großmarkt ein gern gesehener Kunde ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Truck World

