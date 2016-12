Motorvision.TV 07:40 bis 08:35 Motorsport V8 Supercars 2016 - Woodstock Winton Supersprint, 2. Lauf AUS 2016 Stereo 16:9 Merken Das Sonntagsrennen der australischen V8 Supercars aus Victoria in einer kommentierten Zusammenfassung. Beim dritten Rennen auf dem engen und kurvenreichen Winton Motor Raceeay müssen die Fahrer 200 km in 67 Runden zurückzulegen. Sendung in 2-Kanalton. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: V8 Supercars

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 408 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 168 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 168 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 168 Min.