Motorvision.TV 05:05 bis 05:35 Motorsport High Octane Road Trip Chronicles USA 2010 Stereo 16:9 In dieser Folge von HIGH OCTANE gibt es eine Mischung aus Benzin, Feuer und Chaos. Wir tauchen ab in die Welt der unbhängigen Filmproduzenten mit den Jungs von Godfrey Films, mit deren Sattelschlepper wir kreuz und quer duchs Land fahren. Motocross-Extrem mit Hochsprungattacken bei abartigem Tempo und explosive Karambolagen. Allein vom Zuschauen tut Euch da der Rücken weh. Originaltitel: High Octane