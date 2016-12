Spiegel Geschichte 04:45 bis 06:15 Dokumentation James Baker - Washingtons Diplomat USA 2015 Stereo 16:9 Merken In den entscheidenden Momenten der jüngsten US-Geschichte war er stets zur Stelle: James Baker, Diplomat, Unterhändler, Power-Player. Der ehemalige US-Außenminister machte Politik, als die Welt bewegt wurde vom Ende des Kalten Krieges, neuen Friedensgesprächen im Nahen Osten, dem aufflammenden Zweiten Golfkrieg und einem der umstrittensten Wahlergebnisse in der Geschichte der USA. - Zu Wort kommen u. a. Bill Clinton, George Bush Sr., Michail Gorbatschow, Shimon Peres, Henry Kissinger, Colin Powell, Condoleeza Rice und nicht zuletzt James Baker selbst. In Google-Kalender eintragen Altersempfehlung: ab 12