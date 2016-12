Spiegel Geschichte 03:15 bis 04:00 Dokumentation Schätze am Indus GB 2015 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 3: Im letzten Teil der Reihe reist Sona Datta in den Süden Indiens und erforscht die Entwicklung der Tempelbauten. Vom Küstentempel der Pallava in Mahabalipuram, über den Brihadishvara-Tempel König Rajarajas, bis hin zum Tempelkomplex in Madurai - jede Dynastie, die in Indien herrschte, erschuf Werke, die die Zeiten überdauert haben und den Subkontinent zu einem Reich voller Kunstschätze machen. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Treasures of the Indus

