Spiegel Geschichte 13:50 bis 14:40 Dokumentation Die nackte Terrakotta Armee GB 2013 Stereo 16:9 Die Terrakotta-Armee des ersten chinesischen Kaisers Qin ist weltberühmt. Doch es gibt eine zweite, weitgehend unbekannte Terrakotta-Armee, die sich von der ersten radikal unterscheidet. In der Grabstätte des Kaisers Jing Di ruht eine 100.000 Figuren umfassende Armee, die den fünften Kaiser der Han-Dynastie in das Leben nach dem Tod begleiten sollte. Das Grab umfasst 81 Gruben, angefüllt mit Proviant und Waren für das Jenseits. Es ist bevölkert von Abertausenden lebensecht gestalteter Terrakotta-Figuren, von denen jede anders aussieht. In einem aber sind sie gleich: Sie sind nackt.