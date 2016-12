Spiegel Geschichte 11:15 bis 12:00 Dokumentation Deutschland von oben D 2011 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 6: Auf der berühmtesten deutschen Ostsee-Insel, auf Rügen, werden die legendären Kreidefelsen aus der Luft vermessen. Per Laser sollen Abbrüche und Erdrutsche kalkulierbarer werden. Am berühmten Kap Arkona versinken inzwischen die letzten Überreste einer mittelalterlichen Tempelburg im Meer. Diese Folge begleitet Archäologen und Vermessungstechniker beim Einsatz an der Ostsee, dem Binnenmeer, dessen Küste aus der Luft eine verblüffende Schönheit entfaltet: Inseln und Bodden, Sümpfe und Sandstrände scheinen aus der Luft beinahe kalifornisch und an schönen Tagen sogar im Türkis der Karibik. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Deutschland von oben Altersempfehlung: ab 12