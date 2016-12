Spiegel Geschichte 07:50 bis 08:40 Dokumentation Nordkorea - Hinter den Kulissen einer Diktatur GB 2013 Stereo 16:9 Merken Er ist der jüngste Diktator der Welt: Kim Yong Un regiert in Nordkorea mit Terror, Gewalt und Repression. Doch die Tage seiner Schreckensherrschaft könnten gezählt sein. In dem streng isolierten Staat findet eine Art digitale Revolution statt: Internet, geheim empfangene Radio- und Fernsehsender und ins Land geschmuggelte Filme ermöglichen dem nordkoreanischen Volk endlich einen Einblick in die wahre Welt. Es beginnt, sich zu wehren. Undercover-Reportern gelang es, das entbehrungsreiche Leben der Menschen in Nordkorea heimlich zu filmen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Altersempfehlung: ab 12

