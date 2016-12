Spiegel Geschichte 06:10 bis 07:05 Dokumentation Die Atombombe im Vorgarten D 2013 Stereo 16:9 Merken Auf das Haus des Schaffners Walter Gregg wirft die U.S. Air Force versehentlich eine Atombombe - den unfassbaren Skurrilitäten scheinen keine Grenzen gesetzt zu sein. Der Film berichtet von Fällen menschlichen Irrsinns im Umgang mit nuklearem Material, von Dreharbeiten eines John-Wayne-Kostümfilms in einem radioaktiv verseuchten Canyon, der nuklearen Verminung Westdeutschlands und dem Totalverlust von vier Wasserstoffbomben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Atombombe im Vorgarten - Geschichten aus dem Kalten Krieg Regie: Rudolph Herzog Altersempfehlung: ab 12

