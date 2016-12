13th Street 17:00 bis 17:45 Krimiserie Law & Order: Los Angeles Brandursachen USA 2011 Stereo 16:9 Merken Nach einem verheerenden Waldbrand in Big Rock Mesa, einem Stadtteil von Malibu, werden drei verkohlte Leichen gefunden. Morales (Alfred Molina) und Jaruszalski (Corey Stoll) kommen einem seit langem schwelenden Konflikt auf die Spur, der sowohl für die drei Toten, als auch für den Waldbrand verantwortlich sein könnte. Eine Gruppe von Bewohnern von Big Rock Mesa steht in Verdacht, die dort ebenfalls lebenden Obdachlosen mit allen Mitteln vertreiben zu wollen. So könnte der Brand letztlich gelegt worden sein, um die Morde an den drei Männern zu vertuschen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Corey Stoll (Det. Tomas "TJ" Jaruszalski) Alfred Molina (Det. Ricardo Morales) Terrence Howard (Deputy D. A. Jonah Dekker) Lee Tergesen (Patrick Denton) Denise Crosby (Diana Burt) Shawn Hatosy (Larry Sheppard) Casey Winters (Teri Polo) Originaltitel: Law & Order: LA Regie: Helen Shaver Drehbuch: Julie Martin Kamera: Joseph E. Gallagher Musik: Atli Örvarsson