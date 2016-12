13th Street 12:25 bis 13:10 Krimiserie Navy CIS: New Orleans Vorboten USA 2015 Stereo 16:9 Merken Der Mörder Paul Jenks (John Livingston) hat wieder zugeschlagen. Um die Aufmerksamkeit von Pride (Scott Bakula) zu bekommen, hat er jemanden erschossen, der dem NCIS-Team nahestand. Während Captain Jim Messier (Dylan Walsh) und seine Kollegen den Tatort untersuchen, wird auch auf sie geschossen, einige Beamte sterben im Kugelhagel. Pride ist fest entschlossen, seinen Erzfeind endlich zur Strecke zu bringen. Dazu sucht er die Hilfe der Undercover-Agentin Sonja Percy (Shalita Grant), die bereits in die Bande von Jenks eingeschleust wurde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scott Bakula (Dwayne Pride) Lucas Black (Christopher LaSalle) Zoe McLellan (Meredith Brody) Rob Kerkovich (Sebastian Lund) CCH Pounder (Dr. Loretta Wade) Callie Thorne (Sasha Broussard) Shalita Grant (Sonja Percy) Originaltitel: NCIS: New Orleans Regie: Terrence O'Hara Drehbuch: Christopher Ambrose, Christopher Silber Kamera: Gordon Lonsdale Musik: Brian Kirk Altersempfehlung: ab 16