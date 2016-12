13th Street 06:40 bis 07:30 Krimiserie Law & Order: UK Seelenheil GB, USA 2010 Stereo 16:9 Merken Ein joggendes Pärchen hört, wie im Park ein Schuss fällt und findet daraufhin im Gebüsch einen leblosen Körper. Obwohl das Paar unverzüglich Hilfe ruft, kommt für das Opfer, den Polizeibeamten Peter Garvey, jede Hilfe zu spät. Detective Devlin geht der Fall besonders nahe, da Peter und er Sandkastenfreunde waren. Es stellt sich heraus, dass Peter sich illegal eine Waffe aus dem Polizeilager besorgt hat, von der allerdings jede Spur fehlt. Zunächst glauben Brooks und Devlin, der Täter sei jemand, gegen den Peter selbst ermittelt hat. Doch als seine Frau Mel den Polizisten gegenüber äußert, dass ihr Mann an Schlafstörungen und Depressionen gelitten und sich deshalb an den ehemaligen Priester Jonathan Nugent gewandt hat, wird Delvin misstrauisch: Nugent wurde während seiner damaligen Zeit als Priester immer wieder beschuldigt, Kinder sexuell missbraucht zu haben, unter anderem auch Peter Garvey. Als die Spurensicherung schließlich die Kugel findet und der Tathergang rekonstruiert werden kann, wendet sich auf einmal das Blatt: Aufgrund des Einschusswinkelns besteht kein Zweifel daran, dass Peter Selbstmord begangen hat. Devlin ist jedoch felsenfest davon überzeugt, dass Nugent seinen Freund in den Tod getrieben hat und setzt alles daran, weitere Opfer zu finden, die gegen ihn aussagen. Doch die Beweislage reicht nicht aus, um den ehemaligen Priester zu verurteilen - bis Staatsanwalt Steel der katholischen Kirche mit einer Zivilklage droht... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jamie Bamber (Matt Devlin) Freema Agyeman (Alesha Phillips) Bill Paterson (George Castle) Ben Daniels (James Steel) Harriet Walter (Natalie Chandler) Bradley Walsh (Ronnie Brooks) Patrick Malahide (Robert Ridley QC) Originaltitel: Law & Order: UK Regie: James Strong Drehbuch: Terry Cafolla Kamera: David Luther Musik: Andy Price

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 319 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 79 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 79 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 79 Min.