MGM 21:50 bis 23:25 Actionfilm Born to Raise Hell USA 2010 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Interpol-Agent Bobby Samuel (Steven Seagal) versucht in Bukarest die Drogenmafia zu zerstören. Vor einem halben Jahr hat Samuel bereits einen Kollegen verloren, jetzt sucht er dessen Killer. Über einen Unterweltboss kommt er auf die Spur von Costel (Darren Shahlavi), der ein Drogenbusiness führt und mit Mord und Vergewaltigung für Schrecken sorgt. Um Costel zu schnappen, muss Samuel einen gefährlichen Pakt eingehen. - Knallharte Agentenaction, für die Prügel-Ikone Seagal auch das Drehbuch verfasst hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Steven Seagal (Robert "Bobby" Samuels) Dan Badarau (Dimitri) Darren Shahlavi (Costel) D. Neil Mark (Steve) George Remes (Ronnie) Claudiu Bleont (Sorin) Madalina Mariescu (Tami) Originaltitel: Born to Raise Hell Regie: Lauro Chartrand Drehbuch: Steven Seagal Kamera: Eric J. Goldstein Musik: Michael Neilson Altersempfehlung: ab 18