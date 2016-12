MGM 11:40 bis 13:20 Musikfilm Dirty Dancing USA 1987 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken "Baby" Houseman (Jennifer Grey) ist mit ihren wohlhabenden Eltern und ihrer Schwester auf dem Weg in ein Feriencamp. Dort verliebt sie sich in den Tänzer Johnny (Patrick Swayze). Doch der aufmüpfige, einfache Johnny ist so gar nicht nach dem Geschmack von "Babys" Vater. Der würde sie lieber mit dem schnöseligen Hotelerben sehen. Dann wird Johnny auch noch des Diebstahls verdächtigt und steht vor dem Rausschmiss. - Das moderne Tanzmärchen mit heißen Rhythmen und viel Gefühl ist längst Kult. Oscar für den besten Filmsong! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Patrick Swayze (Johnny Castle) Jennifer Grey (Frances "Baby" Houseman) Jerry Orbach (Dr. Jake Houseman) Cynthia Rhodes (Penny Johnson) Jack Weston (Max Kellerman) Jane Brucker (Lisa Houseman) Kelly Bishop (Marjorie Houseman) Originaltitel: Dirty Dancing Regie: Emile Ardolin Drehbuch: Eleanor Bergstein Kamera: Jeff Jur Musik: John Morris Altersempfehlung: ab 12