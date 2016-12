MGM 08:15 bis 09:50 Western Meine Pferde - Meine Liebe AUS 1989 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Australien, 1899: Die 19-jährige Alice (Tushka Bergen) lebt auf der Farm ihres Vaters. Da der Mann nicht mit Geld umgehen kann, stehen die beiden kurz vor der Pleite. Darüber freut sich Alices Nachbar, der es auf das Land abgesehen hat. Als ihr Vater stirbt, muss sich Alice gegen den bösartigen Konkurrenten durchsetzen. Nur der junge Ben (Jeff Fahey) steht ihr bei. - Wunderschöner "Pferdefilm" aus Down Under, gedreht vor der herrlichen Kulisse der Outbacks. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeff Fahey (Ben Greed) Tushka Bergen (Alice May Richards) Steven Vidler (Jack Donaghue) Richard Moir (Bill Thompson) Shane Briant (Allenby) Frederick Parslow (James Richards) Cornelia Frances (Caroline Richards) Originaltitel: Outback Regie: Ian Barry Drehbuch: John Sexton Kamera: Ross Berryman Musik: Mario Millo

