Der New Yorker Yuppie Patrick Bateman (Christian Bale) führt ein perverses Doppelleben: Nach Dienstschluss an der Wall Street mutiert der aalglatte Schlipsträger zum Schlächter und tötet auf bestialische Art Frauen, Obdachlose und Kollegen. Immer mehr verwischen für den Feierabend-Killer dabei Wahn und Wirklichkeit. - Meisterhafte, satirische Adaption des Skandalromans von Bret Easton Ellis. Ein Thriller-Leckerbissen. In Google-Kalender eintragen