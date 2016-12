Sky Krimi 02:55 bis 04:30 Krimi Friesland - Familiengeheimnisse D 2014 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Als der Disko-Türsteher tot aufgefunden wird, ist es mit der Ruhe in Friesland vorbei. Die beiden Polizisten Jens Jensen und Süher Özlügül entdecken, dass der tote Felix Bilstedt in Drogengeschäfte verstrickt war. Die Dealer lassen auch nicht lange auf sich warten. In Hamburg tauchen sie bei Sühers Vater Günesh auf. Angeblich hat der Hafenmeister vor Jahren eine große Menge Drogen mitgehen lassen, die die Kriminellen nun einfordern. Aber was hat der tote Türsteher mit den Gangstern zu tun? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Florian Lukas (Jens Jensen) Sophie Dal (Süher Özlügül) Theresa Underberg (Insa Scherzinger) Holger Stockhaus (Wolfgang Habedank) Tayfun Bademsoy (Günesh Özlügül) Felix Vörtler (Kommissar Jan Brockhorst) Tim Wilde (Günther Blohm) Originaltitel: Friesland Regie: Dominic Müller Drehbuch: Arne Nolting, Jan Martin Scharf Kamera: Simon Schmejkal Musik: Carsten Rocker Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 420 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:10 bis 05:00

Seit 230 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 150 Min. Was Mädchen wollen

Komödie

RTL 02:30 bis 04:15

Seit 90 Min.