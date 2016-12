Sky Krimi 22:40 bis 23:30 Krimiserie Die Rosenheim-Cops Folge: 156 Jo unter Verdacht D 2009 Stereo 16:9 Merken Postbote Pfisterer meldet einen merkwürdigen Vorfall: Wirt Jo Caspar hat in der Nacht jemanden zu seinem Wagen geschleppt und ist weggefahren. Sollte dies eventuell mit einem aktuellen Leichenfund zusammenhängen? Der Tote ist Harald Klinger, der neue Geschäftsführer der Medizub. Der Mann, den Jo abgeschleppt hatte, war aber Werner Waidlinger. Der war allerdings sternhagelvoll und kann sich an nichts erinnern. Eine neue Spur finden Hofer und Hansen auf dem Anrufbeantworter des Toten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joseph Hannesschläger (Korbinian Hofer) Igor Jeftic (Sven Hansen) Max Müller (Michael Mohr) Marisa Burger (Miriam Stockl) Karin Thaler (Marie Hofer) Alexander Duda (Polizeidirektor Gert Achtziger) Diana Staehly (Patrizia Ortmann) Originaltitel: Die Rosenheim-Cops Regie: Gunter Krää Drehbuch: Nikolaus Schmidt Kamera: Sabine Mayr Musik: Michael Hofmann de Boer Altersempfehlung: ab 12