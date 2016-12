Sky Krimi 21:50 bis 22:40 Krimiserie Die Rosenheim-Cops Folge: 155 Tod eines Lüftlmalers D 2009 Stereo 16:9 Merken Achim Lederer findet seinen Chef Ludwig Schmeller tot auf dem Gehweg. Er stürzte von einem Gerüst, aus dem ein Halterungsbolzen entfernt wurde. Der Täter musste sich also auf dem Bau auskennen. Sollte Lederer selbst als Mörder in Frage kommen? Eine Wende nehmen die Ermittlungen, als die Ermittler das Bauernhaus des Toten aufsuchen. Daran hatte eine Münchner Eventfirma erhebliches Kaufinteresse angemeldet. Erst die Lüftlmalerei an dem Haus bringt die Polizei der Lösung des Falles näher. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Igor Jeftic (Sven Hansen) Karin Thaler (Marie Hofer) Max Müller (Michael Mohr) Marisa Burger (Miriam Stockl) Alexander Duda (Polizeidirektor Gert Achtziger) Jürgen Tonkel (Franz Schmeller) Joseph Hannesschläger (Kriminalhauptkommissar Korbinian Hofer) Originaltitel: Die Rosenheim-Cops Regie: Ed Ehrenberg Drehbuch: Rigobert Mayer Kamera: Sabine Mayr Musik: Michael Hofmann de Boer Altersempfehlung: ab 6