Sky Krimi 14:10 bis 15:00 Krimiserie Die Rosenheim-Cops Folge: 154 Der fast perfekte Mord D 2009 Stereo 16:9 Ein Straßenreiniger beobachtet den Mord an dem Unternehmer Oliver Naumann und notiert das Kennzeichen des Fluchtfahrzeugs. Die führt Hansen und Hofer zu dem Buchhändler Karsten Wiesheu. Doch der will mit dem Mord nichts zu tun haben. Unter den Geschäftsunterlagen des Toten finden die Kommissare einen Schuldschein über 30 000 Euro. Sollte der Schuldner Naumann erschossen haben? Erst ein Verkehrsunfall bringt die Rosenheimer Kommissare auf eine heiße Spur. Schauspieler: Igor Jeftic (Sven Hansen) Karin Thaler (Marie Hofer) Max Müller (Michael Mohr) Marisa Burger (Miriam Stockl) Alexander Duda (Polizeidirektor Gert Achtziger) Yasmina Filali (Barbara Naumann) Joseph Hannesschläger (Kriminalhauptkommissar Korbinian Hofer) Originaltitel: Die Rosenheim-Cops Regie: Ed Ehrenberg Drehbuch: Franz-Xaver Wendleder Kamera: Sabine Mayr Musik: Michael Hofmann de Boer Altersempfehlung: ab 12