Sky 1 22:10 bis 23:15 Abenteuerserie Die Medici - Herrscher von Florenz Offenbarung GB, I 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Bänker Pazzi entpuppt sich als mächtiger Gegner: Er schafft es, den Papst von der Medici-Bank abzubringen, ein finanzielles Desaster für Cosimo (Richard Madden) und seine Familie. Sein Bruder entdeckt eine Verbindung zum Mord an Giovanni, die immense Auswirkung hätte, sollte sie publik werden. Cosimos Sklavin ist schwanger, Contessina (Annabel Scholey) kommt ihr auf die Schliche. Werden die Medicis den Aufruhr unbeschadet überstehen? - Finale der bildgewaltigen Historien-Thrillerserie um die Ränkeschmiede im mittelalterlichen Italien. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Dustin Hoffman (Giovanni de' Medici) Richard Madden (Cosimo de' Medici) Stuart Martin (Lorenzo de' Medici) Annabel Scholey (Contessina de' Medici) Guido Caprino (Marco Bello) Giorgio Caputo (Federigo Malavolti) Tatjana Nardone (Emilia) Originaltitel: Medici: Masters of Florence Regie: Sergio Mimica Drehbuch: Nicholas Meyer, Frank Spotnitz, John Fay Kamera: Vittorio Omodei Zorini Altersempfehlung: ab 16