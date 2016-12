Sky 1 21:10 bis 22:10 Abenteuerserie Die Medici - Herrscher von Florenz Fegefeuer GB, I 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken In der Signoria ist der Sitz Albizzis frei geworden. Wen wird Cosimo (Richard Fadden) in den Stadtrat berufen, seinen Sohn Piero (Alessandro Sperduti) oder den einflussreichen Bankier Pazzi? Ein schrecklicher Verdacht kommt auf: Hat Cosimos Bruder den eigenen Vater ermordet? Die Witwe des geschassten Albizzi beschuldigt Cosimo des Mordes an ihrem Mann und versucht, den Papst auf ihre Seite zu ziehen. Droht Cosimo eine erneute Anklage? - Bildgewaltige Historien-Thrillerserie um die Ränkeschmiede im mittelalterlichen Italien. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Dustin Hoffman (Giovanni de' Medici) Richard Madden (Cosimo de' Medici) Stuart Martin (Lorenzo de' Medici) Annabel Scholey (Contessina de' Medici) Guido Caprino (Marco Bello) Giorgio Caputo (Federigo Malavolti) Tatjana Nardone (Emilia) Originaltitel: Medici: Masters of Florence Regie: Sergio Mimica Drehbuch: Nicholas Meyer, Frank Spotnitz, Emilia di Girolamo Kamera: Vittorio Omodei Zorini