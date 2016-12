Sky 1 08:40 bis 09:50 Serien Victoria The Engine of Change GB 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Die schwangere Königin Victoria (Jenna Coleman) erkärt, dass im Fall ihres Todes ihr Ehemann Albert (Tom Hughes) das Staatsoberhaupt wird. Diese Entscheidung bringt die Anhänger der Tory-Partei in Rage. Die Aussicht, dass ein deutscher Prinz über die Nation regieren könnte, erzürnt sie zutiefst. Albert beschließt, in den Norden des Landes zu reisen, der sich gerade rapide industriell entwickelt. - Opulente Historienserie über die frühen Herrschaftsjahre der legendären englischen Königin Victoria. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jenna Coleman (Victoria) Tom Hughes (Prince Albert) Daniela Holtz (Baroness Lehzen) Margaret Clunie (Harriet, Duchess of Sutherland) Catherine Flemming (Duchess of Kent) Simon Paisley Day (Lord Chamberlain) Peter Bowles (Duke of Wellington) Originaltitel: Victoria Regie: Oliver Blackburn Drehbuch: Guy Andrews Musik: Ruth Barrett, Martin Phipps Altersempfehlung: ab 12

