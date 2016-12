Sky 1 07:45 bis 08:40 Comedyserie Doc Martin Der Heiratsantrag GB 2007 Stereo 16:9 HDTV Merken Martin und Louisa besuchen gemeinsam ein Open-Air-Konzert und es sieht zunächst alles nach einem gelungenen Date aus. Aber Martin schafft es wieder einmal, den Abend zu ruinieren. Zurück in Portwenn eröffnet ihm Louisa, dass sie ihn nicht mehr treffen will. Unterdessen wird Paulines Spielsucht immer schlimmer. Es wird offensichtlich, dass sie dringend Hilfe braucht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Martin Clunes (Dr. Martin Ellingham) Caroline Catz (Louisa Glasson) Ian McNeice (Bert Large) Stephanie Cole (Joan Norton) Katherine Parkinson (Pauline Lamb) John Marquez (PC Joe Penhale) Joseph Morgan (Mick Mabley) Originaltitel: Doc Martin Regie: Ben Bolt Drehbuch: Ben Bolt Musik: Colin Towns Altersempfehlung: ab 12

