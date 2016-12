RTL Crime 03:10 bis 04:00 Actionserie Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei Wettkampf D 2014 Stereo 16:9 Merken 19. Staffel, Folge 7: Eine Gast-Polizistin aus den USA entdeckt in Deutschland ihren tot geglaubten Ehemann wieder. Alex und Semir helfen der jungen Kollegin bei der Spurensuche nichtahnend, dass sie sich damit in tödliche Gefahr begeben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Erdogan Atalay (Semir Gerkhan) Vinzenz Kiefer (Alex Brandt) Katja Woywood (Kim Krüger) Gottfried Vollmer (Dieter Bonrath) Katrin Heß (Jenny Dorn) Daniela Wutte (Susanne König) Niels Robert Kurvin (Hartmund Freund) Originaltitel: Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei Regie: Heinz Dietz Drehbuch: Jürgen Matthäi Altersempfehlung: ab 12

