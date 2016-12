RTL Crime 00:45 bis 01:30 Krimi CSI: Vegas Am Ende gilt nur, was wir getan USA 2015 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken 100. Staffel, Folge 2: Ihr letzter gemeinsamer Fall verlangt dem Team der CSI Vegas alles ab. Eine Reihe von Bombenanschlägen erschüttert Las Vegas, woraufhin das Team die Unterstützung von ehemaligen Kollegen erhält. Auch die berüchtigte Lady Heather gerät ins Visier der Ermittler und entpuppt sich als Schlüsselfigur der ganzen Anschlagsserie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ted Danson (D.B. Russell) Jorja Fox (Sara Sidle) Eric Szmanda (Greg Sanders) Robert David Hall (Al Robbins) Wallace Langham (David Hodges) David Berman (David Phillips) Elisabeth Harnois (Morgan Brody) Originaltitel: CSI: Immortality Regie: Louis Milito Drehbuch: Anthony E. Zuiker Kamera: Cort Fey Musik: John M. Keane Altersempfehlung: ab 12