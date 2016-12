RTL Crime 23:20 bis 00:00 Krimiserie How to Get Away with Murder Blut an den Händen USA 2015 16:9 Dolby Digital Merken 2. Staffel, Folge 4: Drei beliebte Schülerinnen sollen eine Klassenkameradin umgebracht haben. Annalise übernimmt für eine von ihnen die Verteidigung. Nate und Wes versuchen herauszufinden, wer Rebecca ermordet hat. Und Nates Ehefrau bittet Annalise um einen Gefallen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Viola Davis (Annalise Keating) Billy Brown (Nate Lahey) Karla Souza (Laurel Castillo) Charlie Weber (Frank Delfino) Alfred Enoch (Wes Gibbins) Jack Falahee (Connor Walsh) Aja Naomi King (Michaela Pratt) Originaltitel: How To Get Away with Murder Regie: Stephen Williams Drehbuch: Angela Robinson Kamera: Michael A. Price Musik: Photek Altersempfehlung: ab 12