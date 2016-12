RTL Crime 21:45 bis 22:30 Dokumentation Dangerous Persuasions - Manipulation des Verstandes Im Wahn des Hasses CDN 2013 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 5: Im neunten Monat ihrer Schwangerschaft reist Kay Noble mit ihrem Mann Kerry Noble von Arkansas nach Dallas zu einer christliche Gemeinde von Bekannten, in der sie ihr Kind auf natürlichem Weg auf die Welt bringen will. Sie werden von der Gemeinde um ihren charismatischen Anführer Jim so herzlich empfangen und behandelt, dass sie sich entscheiden, für immer in der Kommune zu bleiben. In der Folge wird insbesondere Kerry mehr und mehr von Jims Lehre angezogen, auch wenn ihn dessen Vorstellung, dass das Jüngste Gericht kurz bevorstehe, nicht überzeugt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Dangerous Persuasions Altersempfehlung: ab 12