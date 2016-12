RTL Crime 09:15 bis 10:00 Krimiserie CSI: Vegas Castor und Pollux und das Blut der Familie CDN, USA 2014 Stereo 16:9 Merken 15. Staffel, Folge 18: In ihrem neuesten Fall trifft das Team der CSI Vegas auf einen alten Bekannten, den Massenmörder Paul Winthrop. Er hat die Geschwister Amelia und Margo Vance ermordet und anschließend die Mordwaffe an Julie Finlay versendet. Doch durch den Tipp eines Informanten, ist das Team Paul Winthrop dicht auf der Spur. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ted Danson (D.B. Russell) Elisabeth Shue (Julie Finlay) George Eads (Nick Stokes) Jorja Fox (Sara Sidle) Eric Szmanda (Greg Sanders) Robert David Hall (Dr. Al Robbins) Wallace Langham (David Hodges) Originaltitel: CSI: Crime Scene Investigation Regie: Alec Smight Drehbuch: Christopher Barbour Kamera: Christian Sebaldt Musik: John M. Keane Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 261 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:57 bis 14:14

Seit 114 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 08:50 bis 10:50

Seit 61 Min. Teletip

Magazin

Sat.1 09:00 bis 10:00

Seit 51 Min.