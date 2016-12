RTL Crime 07:45 bis 08:35 Krimiserie Cagney & Lacey Der entscheidende Fehler USA 1985 Stereo Merken 1. Staffel, Folge 5: Cagney und Lacey sollen dem Drogendealer Mansfield eine Falle stellen, um ihn endlich dingfest zu machen. Der fingierte Drogenhandel soll in einem Hotelzimmer stattfinden. Nebenan sitzen Petrie, Isbecki und Johnson und nehmen alles auf. Doch Mansfield riecht den Braten und bricht das Geschäft ab. Um Mansfield doch noch hinter Gitter zu bringen, macht Cagney einen Fehler. Sie schlägt einen neuen Drogenhandel vor und stiftet Mansfield damit zu einer kriminellen Handlung an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sharon Gless (Chris Cagney) Tyne Daly (Mary Beth Lacey) Albert S. Waxman (Lt. Bert Samuels) Carl Lumbly (Det. Marcus Petrie) Martin Kove (Det. Isbecki) Harvey Atkin (Sergeant Coleman) John Karlen (Harvey Lacey) Originaltitel: Cagney & Lacey Regie: Al Waxman Drehbuch: Barbara Avedon, Barbara Corday, Steve Johnson Musik: Bill Conti Altersempfehlung: ab 12

