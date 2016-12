Sky Bundesliga 04:00 bis 06:00 Fußball Fußball: Bundesliga Eintracht Frankfurt - 1. FSV Mainz 05, 16. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken Bei Eintracht Frankfurt war man sich einig: Die 0:1-Pleite in Wolfsburg war "unnötig", die Leistung allerdings auch über weite Strecken ungenügend. "Wir sahen in unseren tollen roten Trikots ein bisschen wie Weihnachtsmänner aus und haben die Präsente auch noch mitgebracht", sagte SGE-Manager Fredi Bobic. Gegen Mainz wollen die Frankfurter keinesfalls so spendabel sein. Die Mainzer hatten allerdings auch schon ihre Weihnachtsfeier. Sie dürfte nach dem 3:1-Sieg gegen den HSV recht fröhlich gewesen sein, auch wenn 05-Coach Martin Schmidt seinen Kickern vor dem Derby "Kinderpunsch" und Bettruhe um 23 Uhr verordnete. Kommentar: Klaus Veltman. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie