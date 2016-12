Sky Bundesliga 02:00 bis 04:00 Fußball Fußball: Bundesliga VfL Wolfsburg - Eintracht Frankfurt, bwin Topspiel der Woche, 15. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken Zehn Punkte nach 14 Spielen - die schlechteste Bundesligabilanz in der Geschichte des VfL Wolfsburg hat ein zweites Opfer gefordert. Nach Trainer Dieter Hecking muss auch Manager Klaus Allofs den Klub verlassen. Der von ihm als Hecking-Nachfolger verpflichtete Valérien Ismaël bekommt dagegen trotz der 0:5-Abfuhr in München und nur einem Erfolg in sieben Spielen noch die Chance, das Ruder in den beiden letzten Partien des Jahres rumzureißen. Dafür muss die schlechteste Heimmannschaft der Liga aber endlich den ersten Heimsieg schaffen. "Wir müssen schnellstmöglich als Sieger vom Platz gehen", weiß auch Ismaël, was von ihm gefordert wird. Moderation: Sebastian Hellmann, Kommentar: Kai Dittmann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Sebastian Hellmann

