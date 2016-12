Sky Bundesliga 14:00 bis 16:00 Fußball Fußball: Bundesliga Eintracht Frankfurt - FC Bayern München, 7. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken 0:1 bei Atlético in der Champions League, 1:1 gegen Köln in der Liga - ist das schon eine Krise? Für Bayern-Verhältnisse ja, und Torwart Manuel Neuer kritisiert, diese Ergebnisse sind "kein Wunder, wenn man nicht 100 Prozent gibt". Kapitän Philipp Lahm sieht's genauso und fordert: "Wir müssen dem Gegner vom Start weg vermitteln, dass hier nichts zu holen ist." Eben das hat die Eintracht vor der Länderspiel-Pause in Freiburg erlebt. Einen Gegner, der "bissiger, zweikampfstärker war und uns den Schneid abgekauft hat", wie Trainer Niko Kovac nach dem 0:1 schimpfte. Vor dem Match gegen den Meister ist ihm trotzdem nicht bang, denn: "Gegen die Großen bringen wir gute In Google-Kalender eintragen Bildergalerie