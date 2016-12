Sky Bundesliga 10:00 bis 12:00 Fußball Fußball: Bundesliga FC Ingolstadt 04 - Eintracht Frankfurt, 4. Spieltag D 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Es klang beim neuen Ingolstädter Trainer Markus Kauczinski durchaus ein gewisser Stolz mit, als er nach dem 1:3 in München erklärte: "Ich glaube, wir haben die Bayern heute maximal geärgert." Er führte damit eine Tradition der letzten Saison fort, als die "Schanzer" den Rekordmeister zweimal ebenfalls maximal ärgerten. Die Frankfurter Eintracht wollen die Oberbayern nun nicht nur ärgern, sondern ihnen auch drei Punkte abknöpfen, denn trotz der starken Leistung in München hat der FCI erst einen Punkt in drei Spielen gesammelt. "Rundum zufrieden" auch mit der Punktausbeute war zuletzt sein Frankfurter Kollege Niko Kovac nach dem 2:1 gegen Leverkusen. Kommentar: Roland Evers. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie