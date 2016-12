Sky Bundesliga 06:00 bis 08:00 Fußball Fußball: Bundesliga Eintracht Frankfurt - FC Schalke 04, 1. Spieltag D 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Die vergangene Saison, in der sich die Eintracht erst in der Relegation vor dem Abstieg rettete, konnte in Frankfurt nicht ohne Konsequenzen bleiben. "Wir mussten etwas verändern, denn was wir sahen, hat uns allen nicht gefallen", erklärt Niko Kovac. So leitete der Trainer, der die Hessen mitten im Abstiegskampf übernommen und zum Klassenerhalt geführt hatte, einen weitreichenden Umbruch ein. Kovac ist überzeugt, "Qualität und Quantität dazugewonnen" zu haben. Er weiß aber auch, dass solch ein Umbruch Zeit braucht: "Wir werden nicht sofort durchstarten", wirbt er vor dem schwierigen Saisonauftakt gegen Schalke bei den Fans um Geduld mit der neuen Mannschaft. Kommentar: Klau In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

