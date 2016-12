Niederlande 2 22:40 bis 00:25 Abenteuerfilm De 100-jarige man die uit het raam klom en verdween S 2013 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Zweedse komische avonturenfilm. Allan wordt honderd en dat wordt groots gevierd in het bejaardentehuis, maar de jarige krijgt het op zijn heupen en vertrekt kort voordat het feest losbarst. De tijd die hem rest kan hij beter besteden en hij klimt uit het raam en verdwijnt. Allan begint aan een roadtrip waarbij hij van het ene in het andere avontuur terechtkomt. Tegelijkertijd passeren de memorabele momenten uit zijn leven én die van de twintigste-eeuwse geschiedenis de revue. Gebaseerd op de debuutroman en bestseller van auteur Jonas Jonasson. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert Gustafsson (Allan Karlsson) Iwar Wiklander (Julius) David Wiberg (Benny) Mia Skäringer (Gunilla) Jens Hultén (Gäddan) Bianca Cruzeiro (Caracas) Alan Ford (Pim) Originaltitel: Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann Regie: Felix Herngren Drehbuch: Felix Herngren, Hans Ingemansson Kamera: Göran Hallberg Musik: Matti Bye Altersempfehlung: ab 12