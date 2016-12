Niederlande 2 19:30 bis 20:25 Sonstiges Joanna Lumley's Japan GB 2016 HDTV Merken Op het eiland Shikoku maakt Joanna een bedevaart en bezoekt verschillende tempels, daarna brengt een hogesnelheidstrein haar naar het eiland Kyushu. Verder bezoekt Joanna het in het zuiden gelegen Nagasaki. Ze sluit haar reis af met een bezoek aan Okinawa, waar de Japanners en de Amerikanen in de Tweede Wereldoorlog tegenover elkaar stonden, en het eiland Kohama, waar de bevolking beroemd is om de levensduur van de bewoners. In Google-Kalender eintragen